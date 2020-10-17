بتكلفة 1.7مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع محور ديروط الحر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمشروع محور ديروط الحر على النيل الذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي)، بتكلفة اجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ضمن جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجار تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة نسب التنفيذ بهذه المشروعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي زيدان رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس محمود اسماعيل مدير عام المشروع .

وتابع محافظ أسيوط الأعمال التي يجرى تنفيذها بالكوبري العلوي على الترعة الإبراهيمية وعلى السكة الحديد، واستمع لشرح من المهندس حلمي زيدان لمراحل ونسب التنفيذ التي تمت حتى الآن في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى، كما تابع أعمال دق الخوازيق وإنشاء الأعمدة الخرسانية لـ"كوبري السكة الحديد" المار على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، بتكلفة 495 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لنهو الأعمال بالمشروع في المواعيد المحددة مسبقاً والتنسيق مع كافة الجهات لتذليل كافة العقبات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء "الكمامات" حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية لأنه يشمل على 13عمل صناعي منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م، وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" وترعة الإبراهيمية)، بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة و10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15 كيلومتر وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5 متر للاتجاه الواحد .

وأضاف، أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.