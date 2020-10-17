مصرع 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في حادث سير بالهند

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين إثر اصطدام سيارة بحافلة اليوم، على الطريق السريع في مدينة "بيليبت" الواقعة بولاية "آتر بارديش" غربي الهند.

وقال رئيس قسم الشرطة بالمدينة جايبراكاش ياداف، في تصريح أوردته قناة "إنديا تي في" إن الضحايا كانوا من السيارة والحافلة، مشيرا إلى أن 7 أشخاص لقوا حتفهم فور وقوع الحادث، فيما يخضع المصابون للعلاج في المستشفى.

كانت الحافلة متوجهة من مدينة (لكناو) إلى (بيليبت)؛ حيث يعيش معظم الركاب في (بيليبت) والمناطق المجاورة لها.