بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد وخطط بديلة حال حدوث أي أزمات

انطلق اليوم السبت، العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021 فى عدد من مدارس الجمهورية، والتى بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

خطط بديلة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحى بالمدارس، منوهة بأن هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

توافر أدوات التعقيم

وتفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، دورات المياه الخاصة بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، موجهًا بضرورة توافر أدوات التعقيم للطلاب حفاظًا على النظافة العامة للحماية من فيروس كورونا.

وقال نائب الوزير للطلاب: "كونوا عند حسن ظن أهاليكم ومعلميكم"، فيما شارك نائب الوزير الطلاب فى تحية العلم والنشيد الوطني.

وداعب إحدى الطالبات بسؤالها عن كونها "مبسوطة ببداية العام الدراسي الجديد أم لا"، لترد عليه قائلة: "نفسي أطلع مدرسة وأعطى دروس للطلاب".

وشارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة طلبة مدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بالطالبية، طابور الصباح اليوم فى أول يوم دراسي في العام الجديد، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا، مطالبًا الطلاب بضرورة النظافة الشخصية وغسل الأيدى بالماء والصابون.

وتحدث "راشد" للطلبة خلال طابور الصباح، عن نصر أكتوبر العظيم وكيف عبرت مصر وتغلب جنودها وشعبها على العدو، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى التقدم والنمو والازدهار بسواعد أبنائها.

فيما خصصت مدارس محافظة القاهرة الحصة الأولى للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، والنصر الذى حققته مصر على العدو بسيناء، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن حرب أكتوبر وتوعية التلاميذ بأهميتها وغرس روح الوطنية وحب الوطن بداخلهم.