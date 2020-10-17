جامعتا عين شمس وحلوان تستقبلان العام الدراسي الجديد بالتعقيم والكمامات

استقبلت جامعة عين شمس، منذ قليل، طلابها الجدد والقدامى في أول يوم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠، بقياس درجة الحرارة وتوزيع المعقمات.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الجامعات للعام الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونظم عدد من الأسر الطلابية، مجموعة من الأنشطة الطلابية، فضلًا عن تنظيم مهرجانات غنائية وطنية باستخدام سماعات "دي جي" مع مراعاة وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بحظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي دون ارتداء "كمامة"، موضحا أنه يجرى العمل حاليًا على الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية المتعلقة بالحرم الجامعي.

وكلف "المتيني"، إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة أنهت جميع الإجراءات الإحترازية الكاملة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020، موضحًا أنه سيتم وضع بوابات للتعقيم الذاتي أمام أبواب الكليات بالجامعات، فضلاً عن منع دخول الطلاب دون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى توزيع الكمامات مجانًا كأول يوم في الدراسة، على أن يتم التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور للجامعة من خلال ارتداء الكمامات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم منع التجمعات والكثافات الطلابية أمام المطاعم والكافتريات داخل الحرم الجامعي.

وقال إن مجلس الجامعة أقر خطة شاملة لموجهة "كورونا" خلال العام الدراسي الجديد 2020، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين على المنصات التعليمية لبدء التعامل مع نظام التعليم الهجين 2020.

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة منذ قليل استقبال طلابها الجدد والقدامى، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2020-2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتمثلة في تركيب بوابات للتعقيم على الأبواب الرئيسية للجامعات والكليات، لتعقيم الطلاب قبل الدخول، فضلًا عن وضع المعقمات والمطهرات للأيدي على جميع مداخل الكليات، بالإضافة إلى حظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي دون ارتداء كمامة.