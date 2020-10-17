صور.. "كمامة وتباعد وقياس حرارة" بأول أيام الدراسة في الإسكندرية

انطلق، صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث ارتدى الجميع "كمامة" طبية، بالإضافة إلى قياس الحرارة للطلاب أثناء دخول المدارس، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المتواجدين في المدارس.

ووضعت المدارس، ملصقات على "الديسك"، لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بداية من طابور الصباح وحتى التواجد داحل الفصول.

وتمكنت المديرية من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع، لمنع التكدس في المدارس.

وكانت أكدت الإذاعة المدرسية بطابور الصباح، على توعية الطلاب صحيا بغسل أيديهم وتطهيرها باستمرار بالكحول، مع ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى فقرة عن حرب أكتوبر المجيد 73.

ومن جانبه قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الساعات الأولى من بدء الدراسة تمت بشكل طبيعي، فالأولوية لصحة الطلاب والحفاظ عليهم، قائلا: "لا تهاون في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وسيتم تطبيق القانون على أي مقصر".

وأضاف "الديب"، أنه وجه قافلة المتابعة التي تعرف بـ"الأتوبيس الطائر" للمرور على المدارس، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات الوزارة، موضحا أنه تم إبلاغ المعلمين بأنهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، والقدوة لجميع الطلاب، نظرا لحملهم رسالة سامية.

وفي ذات السياق قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن العام الدراسي الحالي مختلف عن الأعوام السابقة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تم تقسيم الطلاب على عدة ايام والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الوقائية فمن الحضانة إلى نهاية المرحلة الابتدائية سيحضرون 3 مرات أسبوعيًا، وباقي المراحل يمكنهم الحضور يومين فقط.

وأضاف "الشريف"، أن لكل مدرسة جدول خاص بها حسب الطلاب والكثافة الطلابية وتم تفعيل مجموعات التقوية ورسم علامات التباعد في مدخل المدرسة والفصول الدراسية، مشددًا على توفير غرفة عزل في كل مدرسة متوفر بها الإمكانات مع وجود ممرضين متمرسين أو أطباء لمتابعة حالات الاشتباه.