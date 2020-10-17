التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ "كورونا" في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم السبت، عن 11105 حالات إصابة بكورونا جرى تسجيلها أمس الجمعة، في أكبر حصيلة بإصابات كورونا في يوم واحد حتى الآن، شهدتها البلاد.

وتواجه جمهورية التشيك أكبر زيادة في أوروبا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من عدد السكان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي اكتشفتها البلاد منذ مارس إلى 160112 حالة، وهو ضعف العدد المسجل في 2 أكتوبر، وأكثر من ستة أضعاف العدد الإجمالي قبل سبتمبر.

وتشهد العديد من دول العالم ازدياداً كبيرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع تشديد منظمة الصحة العالمية على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

حالة من الهلع تعيشها أوروبا مع ارتفاع حدة إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مسبوق، حيث بدأت تسجل معدلات يومية قياسية لم تسجلها أثناء الموجة الأولى التي استنزفت أرواح واقتصاد القارة الأوروبية، مما ينبئ بموجة ثانية عاتية.

سجلت فرنسا، أمس الأول، أعلى معدل إصابات يومي في القارة بأكملها منذ بدء الجائحة على الإطلاق، حيث تجاوزت الإصابات 30 ألف حالة، وهو رقم ضخم بالنسبة للأرقام السابقة، وهو الأمر الذي لم تجد السلطات الفرنسية سوى تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض قيود جديدة في محاولة للسيطرة على الوضع، ولا تعتبر فرنسا هي الدولة الوحيدة، حيث وصلت أكثر من دولة أوروبية إلى أعلى معدلات إصابات لها على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت إيطاليا الارتفاع اليومي الأكبر لها منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، أمس الأول، بـ8804 إصابات جديدة، مقابل 7332 في بيانات أمس، ولم يقتصر الأمر على معدل الإصابات فقط بل سجلت زيادة قياسية في معدل الوفيات أيضا، حيث رصدت الصحة الإيطالية 83 حالة وفاة جديد، مقارنة مع 43 حالة، اليوم السابق، ووصل عدد ضحايا الجائحة إلى 36372 متوفيًا، لتكون ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

لم ينجح الإغلاق الذي فرضته الحكومة البلجيكية لمدة شهر، في تحجيم انتشار الفيروس، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد 8.271 إصابة جديدة، وهي الأعلى حتى الآن، متغلبة على الرقم الذي سجلته في 11 أكتوبر وقدر بـ7.950 إصابة.