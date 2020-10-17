5 معايير لتنظيم طابور الصباح في ظل كورونا: القرار في يد مدير المدرسة

أكّدت وزارة التربية والتعليم الفني، أنَّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة في مختلف المدارس بالمحافظات، مشيرة إلى أنَّ تنظيم طابور الصباح للتلاميذ بالمدارس متروك لمدير المدرسة، في ظل تداعيات جائحة كورونا، موضحة أنَّ هناك بعض التعليمات التي يتمّ تطبيقها في أثناء تنظيم الطابور الصباحي للتلاميذ، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن هناك إجراءات صارمة يتم تنفيذها بالمدارس في أثناء تنظيم الطابور الصباحي، مشيراً إلى أن تطبيق جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يسهل مهمة مدير المدرسة في تنظيم الطابور الصباحي للتلاميذ، موضحاً أنَّ جميع أدوات التعقيم متوفرة في جميع مدارس مصر.

وأشار نائب الوزير لشؤون المعلمين، للوطن، إلى أنَّ اليوم الدراسي يسير بشكل متميز ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية، موضحاً أنَّ جميع الفصول الدراسية تمّ تعقيمها جيدا قبل بدء الدراسة، بالإضافة إلى تعقيم المقاعد الخشبية داخل الفصول ودورات المياه، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

وترصد "الوطن"، كيفية تنظيم الطابور الصباحي بالمدارس في ظل تداعيات فيروس كورونا، وهى كالتالي:

1- تنفيذ التباعد الإجتماعي بين التلاميذ في أثناء الطابور الصباحي.

2- إلزام جميع التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية.

3- الالتزام بقواعد النظافة العامة، وعدم استعمال أدوات الغير.

3- الالتزام بعدم المصافحة بالأيدي والتقبيل أثناء دخول المدرسة وفي فناء المدرسة.

4- مرور جميع الطلبة والطالبات بجهاز التعقيم قبل دخول المدرسة.

5- أن يكون مدة الطابور الصباحي لا تتعدى 10 دقائق لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك متابعة لحظة لسير أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه لا توجد أية معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مؤكداً أن جميع المدارس خضعت لعمليات تعقيم واسعة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتابع بأن جميع إجراءات الوقاية من كورونا تتم بصورة منضبطة داخل المدارس والمديريات التعليمية، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفاً هذا العام، وسنعمل على إنجاحه بكل الطرق.