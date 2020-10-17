جرس الحصة ضرب.. مدارس كفر الشيخ تستقبل العام الدراسي الجديد

استيقظ تلاميذ نحو 200 مدرسة في كفر الشيخ، مبكرًا وحملوا حقائبهم وتوجهوا لمدارسهم ليجدوها مُزينة ومزخرفة، تنتظرهم لبدء الدراسة بأول أيامها، وحرصوا على ارتداء الكمامات، حيث جرى فحصهم عن طريق الكواشف الحرارية، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي بطابور الصباح وحتى دخول الفصول، كما تم تخصيص ديسك لكل طالب تطبيقًا للتباعد الاجتماعي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

"جرس الحصة الأولى ضرب" على وقع الأناشيد الوطنية، وخصصت بعض المدارس الحصة الأولى للحديث عن حرب أكتوبر وللتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، كما حرص بعض مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، على حضور طابور الصباح بالمدارس لتحية الطلاب ولطمانتهم والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث تفقد عماد السبع، مدير إدارة سيدي غازي التعليمية، مدرسة القومية العربية الإبتدائية بسيدي غازي، مقدماً التهنئة لإدارة المدرسة ولأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

وألقى "السبع"، كلمة على التلاميذ تناول فيها انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما تفقد حجرات الدراسة والمعامل وقاعات رياض الأطفال وفي ختام الزيارة شكر الجميع وتمنى لهم عاما دراسيا جديدا وموفقا، فيما تفقد الدكتور علاء جودة، مدير إدارة الحامول التعليمية، بعض مدارس الإدارة، مطمئناً الطلاب على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، متمنياً لهم عام دراسي ناجح، مؤكدًا على أن الطلاب سيجدون كل ما يحتاجونه من مواد تعليمية وخلافه خلال العام الدراسي.

ولم تخلو بعض مدراس كفر الشيخ من الترحيب بالطلاب في أول يوم دراسي، حيث حرصت على استقبالهم باعلام مصر والورود وتزيين الديسكات وتلوينها بألوان مبهجة، وجرى تزيين قاعات الحضانات بـ"البالونات"، وتوزيع الحلوى على الديسكات الخاصة بالأطفال.