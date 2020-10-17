"الصحة" تغير بروتكول علاج مصابي كورونا: ضم مضادات الفيروسات الموسمية

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنَّ هناك تغير سيطرأ على بروتكول علاج مصابي فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتابعت "العسال"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، البروتكول سيضم مضادات الفيروسات الموسمية التي تظهر في فصل الشتاء، ومضادات الفيروسات التى تعالج أعراض فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ اللجنة حاليًا تحدد الأدوية للاستقرار عليها.

العسال: الوضع الوبائي في مصر مطمئن.. ولكن يجب الحذر لأن اللي جاي محدش يعرفه

وأضافت أنَّ الوضع الوبائي فى مصر مطمئن فهناك انحسار في أعداد الإصابات ومعدل الوفاة جيد للغاية ولكن يجب الحذر نحن ما وزالنا في الموجة الأولى للفيروس وهناك دول دخلت الموجة الثانية بسبب الإهمال وعدم الاستمرار في التباعد الاجتماعي والتهاون في التعامل مع الفيروس.

ووجهت نائب رئيس اللجنة العلمية مجموعة نصائح للمواطنين، والتي تضمنت ضرورة ارتداء الكمامات لأنها السلاح الفعال حتى الآن ولحين إيجاد اللقاح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكاني بمسافة لا تقل عن متر، وغسل اليدين باستمرار، وعدم المصافحة في أثناء اللقاء أو التقبيل أو الأحضان.

وعن قوة الموجة الثانية لفيروس كورونا، أكَّدت "العسال" أنَّ طبيعة الموجة الثانية لا أحد يعلمها" محدش يعرف قوتها من ضعفها واي كلام فيها هو مجرد توقعات، المهم إن الناس تاخد حذرها، الفيروس مالوش أمان ومحدش عارف إيه اللي جاي".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنَّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و 6099 حالة وفاة.