أهالي العسيرات يطالبون مرشحة للبرلمان بتحويل قريتهم إلى مدينة

نظم أهالي العسيرات جنوب سوهاج أمس الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا للمهندسة رقية الهلالي مرشحة القائمة الوطنية من "أجل مصر"، بحضور عدد كبير من المواطنين، حيث دارت حلقة نقاشية وحوارية عقب المؤتمر بين المرشحة والمواطنين للاستماع لمطالبهم.

وأكدت "الهلالي" المرشحة لعضوية مجلس النواب، أنها ستعسى بكل ما أوتيت من قوة لحل مشاكل المواطنين في جميع أرجاء المحافظة، وبخاصة في مركزي العسيرات والمنشاة، لأنهما حُرما كثيرًا من الخدمات.

وطالب أهالي العسيرات من المرشحة بأن يتم تحويل قريتهم إلى مجلس مدينة، وبخاصة أنهم يسعون إلى هذا الحلم منذ سنوات ولم يتمكنوا من تحقيقه بعد أن تمكنوا من إنشاء جميع الإدارات والمصالح الحكومية والخدمية ولا ينقصهم سوى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مجلس مدينة العسيرات.

وأكدت "الهلالي"، أنها ستعمل على أن يتم تحويل العسيرات إلى مجلس مدينة، في حال حصولها على عضوية البرلمان.

وأكدت أن أهالي العسيرات لهم الحق في أن يحلموا بأن تكون قريتهم مدينة، وأنها ستعمل جاهدة على تحقيق هذا الحلم.

كما طالب عدد من الأهالي بأن تعمل المرشحة على أن يكون مستشفى العسيرات في أفضل حالاتها، وأن تقدم خدمات صحية حقيقية للمواطنين، وان يتم تدعيمها بالأجهزة اللازمة.

وأوضحت "الهلالي"، أنها ترشحت من أجل خدمة المواطنين وأنها منذ سنوات طويلة تعمل في مجال العمل العام، وأن سعادتها تكون كبيرة عندما تسعى في خدمة الناس، وأنها لن تدخر جهدًا ولن تتوانى لحظة واحدة عن خدمة الأهالي.

وأضافت "الهلالي"، أنها ستقوم بتلقي كافة اقتراحات المواطنين عبر صفحتها على "فيس بوك" حال نجاحها والعمل على حل مشاكل المواطنين بشكل عاجل، وأنها لن تتأخر عن التواجد بين الناس في أية لحظة.