بالأسماء.. مرشحو "مستقبل وطن" لخوض انتخابات "النواب" بسوهاج

أعلنت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، حيث تضمنت قبول أوراق 194 مرشحا لخوض الإنتخابات بنظام الفردى على 14 مقعدا في 8 دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج، ودفع حزب مستقبل وطن بـ19 مرشحا لخوض الانتخابات بالمحافظة، وجاءت أسمائهم كالتالى:

أولا: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج وتضم (مركزى سوهاج وجزيرة شندويل وأقسام أول وثان سوهاج وسوهاج الجديدة).

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 21 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كلا من:

*رجب إبراهيم مرسى يوسف .. وشهرته رجب القرم (رقم 1 – رمز القلم)

*محمد فقير محمد السيد .. وشهرته الدكتور محمد فقير (رقم 2 – رمز الكتاب)

ثانيا: الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم وتضم (مركزى أخميم وساقلتة وقسم الكوثر)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 27 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كل من:

*محمد محمود لبيب على دياب .. وشهرته محمد لبيب (رقم 1 – رمز المسدس)

*أحمد وائل قدرى عبدالكريم ..وشهرته وائل المشنب (رقم 2 – رمز الأسد)

*زكريا محمد السيد حسان.. وشهرته زكريا حسان (رقم 3 – رمز القلم)

*أكرم فتحى دسوقى محمد وشهرته أكرم فتحى العمدة (رقم 4 – رمز الكتاب)

ثالثا: الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة وتضم (مركز المراغة)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 15 مرشحا للتنافس على مقعد واحد ورشح الحزب

*همام العادلى مصطفى محمد وشهرته همام العادلى (رقم 1 – رمز القلم)

رابعا: الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا وتضم (مراكز طما وطهطا وجهينة وقسم طهطا)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 49 مرشحا للتنافس على 3 مقاعد ورشح الحزب كل من:

*مصطفى سيد محمد سالم .. وشهرته مصطفى سالم (رقم 1 – رمز القلم)

*أحمد محمد طلعت.. وشهرته دكتور أحمد طلعت أبودومة(رقم 2 – رمز الكتاب)

*إيهاب محمد عبدالعزيز..وشهرته إيهاب مصلح أبوعقيل(رقم 3 – رمز المسدس)

*صلاح الدين شوقى محمد عقيل..وشهرته لواء صلاح شوقى (رقم4- رمزالسلم)

*إبراهيم محمد محمد خليفة .. وشهرته إبراهيم خليفة (رقم 38– رمزالأباجورة)

خامسا: الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا وتضم (مركزى جرجا والعسيرات وقسم جرجا)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 27 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كل من:

*محمد إسماعيل أبوالمجد رضوان..وشهرته محمد الجبالى (رقم 2 - رمز القلم)

*خليفة رضوان خلف رضوان ..وشهرته خليفة رضوان (رقم 3 - رمز الكتاب)

*رشدى محمد وفقى عبدالقادر ..وشهرته رشدى همام (رقم 25 – رمز المسدس)

سادسا: الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة وتضم (مركز المنشاة)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 18 مرشحا للتنافس على مقعد واحد ورشح الحزب

*فيصل محمد على حسن .. وشهرته فيصل الشيبانى (رقم 1 – رمز الأسد)

سابعا: الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا وتضم (مركز البلينا)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 24 مرشحا للتنافس على مقعدين ورشح الحزب كلا من:

*محمود حمدى أحمد .. وشهرته محمود أبوالخير (رقم 1 – رمز القلم)

*نورالدين أسعد صادق ..وشهرته نور أبوستيت (رقم 2 – رمز الكتاب)

ثامنا: الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام وتضم (مركز دارالسلام)

بلغ عدد المرشحين بالدائرة 13 مرشحا للتنافس على مقعد واحد ورشح الحزب

*جابر أحمد محمد عبدالعال.. وشهرته جابر الطويقى (رقم 1 – رمز الكتاب)