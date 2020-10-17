استشاري طب وقائي ينصح بارتداء الأطفال "فيس شيلد": بلاش كمامة

أشاد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، بالإجراءات التي فرضتها الدولة للتعامل مع العام الدراسي الجديد.

ووصف "حتة" الإجراءات خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، بـ"الرائعة للغاية"، موضحًا أنها تعمل على تقليل فترة وجود الطلاب في المدارس، ما يؤدي بدوره إلى خفض فرص الاختلاط.

وتابع "أنه يجب اتخاذ إجراءات قوية جيدة من قبل إدارة كل مدرسة، لأن الطلاب لم يروا بعضهم منذ فترة بعيدة وبالتالي فإنه سيكون لديهم رغبة جامحة قد تسيطر عليهم ليتجمعوا سويا".

وقال "لا مشكلة من هذا الأمر إذا جرى اتباع الإجراءات الوقائية وهذا أمر صعب وبخاصة أننا نتحدث عن التلاميذ والأطفال، لأنهم لا يحبون القيود، إذ تميل نفسيتهم إلى الانطلاق واللعب".

وتابع، "أنه من الصعب إقناع الأطفال بغسل أيديهم وعدم لمس الأشياء على الأرض، وبخاصة أنه خرج من البيت وتحرر من قيد البقاء بداخله لفترة طويلة، وهنا يأتي دور المدرسة ويجب أن تكون الأسطح نظيفة وأن يراعي عمال المدرسة هذا الأمر وأن ينظفوها باستمرار، بالإضافة إلى الحمامات".

وأكد، أنه لا ينصح بارتداء التلاميذ الكمامات إذا كان سنهم يقل عن 12 سنة، لكنه ينصح بارتداء "الفيس شيلد"، لأنه لا يتسبب في خنقه أو تنفسه بصعوبة على غرار ما يحدث عند ارتداء الكمامة.

ونصح أولياء الأمور، بألا يمنحوا الكحول للأطفال، موضحًا "ممكن يرميه في وجه زميله أو يلعب به، لكن بعد 12 سنة ممكن نتعامل معاهم كشباب واعي، وبالنسبة إلى الأطفال الصغار لازم يغسلوا أيديهم باستمرار، ولازم الولاد ياخدوا كل أدواتهم المدرسية عشان ميستلفوش من زملائهم".