استشاري طب وقائي: غسل اليد بالمياه والصابون لا يقتل فيروس كورونا

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن استهتار بعض المواطنين وعدم التزامهم بتعليمات الدولة للوقاية من فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس: "الناس مش حاسة بالمشكلة وخطر"، لافتًا إلى أن كورونا ينتشر عن طريق المخالطة، وهو ما ساعد على ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وأضاف "حتة" خلال اتصال عبر "فيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، "الناس نازلة تشتري لبس العيد رغم أزمة كورونا، والدولة اتخذت إجراءات بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات خلال فترة العيد.. مستعجلين على لبس العيد ليه".

وأشار إلى أن نسبة الشفاء بفيروس كورونا في مصر جيدة، وبرتوكول العلاج المستخدم ساعد على ذلك، لافتًا إلى أن عدم تضاعف أرقام الإصابات فرصة للحد من انتشار الفيروس، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأكد أن إلقاء الكمامة في الشوارع مصدر كبير لنقل العدوى بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا توجد معلومات كافية حول فيروس كورونا ولم يتم تحديد ما إذا كان مصنعًا أم لا.

وشدد على أن غسل اليد بالمياه والصابون لا يقتل فيروس كورونا، وإنما يزيله من على اليد فقط، بينما تظل إمكانية مساهمة الكحول في القضاء عليه قيد الدراسة، لكنه يزيل الفيروس من الأسطح بنسبة 70%، محذرًا من الإسراف في استخدام الكحول لكونه يؤثر على جلد اليدين، ويجعل الفيروس يكتسب مناعة ضده حال كونه يقتله.