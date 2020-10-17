الأقصر تعلن انتظام الدراسة في أول أيام العام الجديد

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضرورة توفير المناخ الصحى للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس مع تواجد الزائرات الصحيات بشكل دوري بالمدارس وتنفيد كل التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ لمنع التزاحم وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس.

وأعلن عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انتظام أعمال الدراسة للعام الدراسى الجديد للمراحل التعليمية ابتدائي، إعدادى، ثانوي بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تعمل بنظام الفترتين.

وأوضح أنه منذ الصباح الباكر تفقد مديرو الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من انتظام اليوم الدراسى والتعرف على أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها، لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وذكر أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد موضحًا أنه تم توزيع الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضمانا لانتظام العملية التعليمية ولحماية الطلاب.

وأكد أنه تم التشديد على مدراء المدراس بتطبيق وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بجميع المنشآت التعليمية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، خلال اليوم الدراسي.

"الوطن" استعرضت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات القائمة على تنظيم العملية الدراسة في الأقصر بالنسبة للجامعة والمدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد.

بالنسبة للمدارس

1- تجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة في غرف الحجر الصحي بالمدارس.

2- توفير كافة المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة.

3- متابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ.

4- عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصًا على الصحة العامة وعدم انتشار العدوي.

5- رش الفصول والملاعب الملحقة بالمدارس يوميًا بعد انتهاء اليوم الدراسي للوقاية من الفيروس.