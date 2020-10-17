تزامنا مع بدء الدراسة.. غرفة مجهزة لمواجهة الطوارئ في مدارس الفيوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتوفير مستلزمات الدراسة بها، وتوزيع الكتب الدراسية على التلاميذ.

وقال محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريحات لـ"الوطن"، إنّه شدد على مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات، والتأكيد على المعلمين بالتواجد منذ بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد والمرور اليومي على مدارس المراحل التعليمية، والتنبيه على مديري المدارس بتوفير الخدمات المعاونة واللازمة، والالتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس.

وتابع، أنه شدد على بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتجهيز غرفة "عزل" مُجهزة بالمدرسة، للتعامل بشكل صحيح في حالة حدوث أي شكوى صحية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة نشر التوعية الصحية للطلاب بالمدارس، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع الوحدات الصحية التابعة والقريبة من المدرسة، مُشيرًا إلى ضرورة توعية الأهالي بالاهتمام بنظافة أبنائهم وتوفير أدوات نظافة خاصة بهم مثل "المنشفة والصابون والكمامة والكحول"، بالإضافة إلى زجاجه مياه خاصة به مع توجيه المعلمين للطلاب بعدم المشاركة فيما بينهم في أشيائهم الشخصية.

جدير بالذكر أنّه في الصباح الباكر، انطلقت فعاليات اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من مدارس المحافظة، ومنها مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ومدرسة محمد رضا الابتدائية، ومدرسة التحرير الابتدائية، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال بالمدارس الابتدائية، كما تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة ودورات المياه، ونبه مشددًا بضرورة المحافظة على نظافتها جيدًا باستمرار يوميًا.