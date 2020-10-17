إصابة شخص في انقلاب سيارة بالطريق المؤدي لمبنى التعليم بالأقصر

أصيب مواطن في انقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم السبت، على الطريق المؤدى لمقر مديرية التربية والتعليم بمنطقة العوامية، وسط مدينة الأقصر، وتم نقله لمستشفى الأقصر العام لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع السيارة من موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على بعد خطوات من مبنى مديرية التربية والتعليم بوسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن إصابة مواطن بكدمات وجروح وتم نقله لمستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق مختلف، وضعت الأجهزة الأمنية بالأقصر خطة محكمة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات بمركز أرمنت، جنوب غرب المحافظة، حيث من المقرر أن تشهد الاحتفالات انتشارًا موسعًا لخبراء المفرقعات بكل أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري، عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

كما كلفت إدارة الحماية المدنية، خبراء المفرقعات، بفحص وتعقيم السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات، لعمليات التمشيط بشكل دوري، لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الأقصر، خطة محكمة لجميع مداخل ومخارج دير مارجرجس بالرزيقات، للحد من حوادث الطرق، وضبط جميع المخالفات المرورية، استعدادا لاحتفالات الدير، تشمل فرض الانضباط المروري على مختلف المحاور سواء الداخلية أو الطرق السريعة الرئيسية، وكذلك تعيين الخدمات المرورية الثابتة والمتحركة اللازمة بمداخل ومخارج الدير والطرق السريعة للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أي تكدسات متوقعة إضافة إلى نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والتواجد على مدار الـ24 ساعة لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطريق خلال فترة الاحتفال في الذهاب والعودة على الطرق السريعة.