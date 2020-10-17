انتظام الدراسة بمدارس الفيوم واستقبال وكيل التعليم بـ"علم مصر"

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، في أول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الفيوم، وقاعات رياض الأطفال، وسط أجواء من البهجة ونسبة حضور عالية.

واستقبل طلاب رياض الأطفال بمدرسة التحرير الابتدائية بغرب الفيوم، محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بعلم مصر، وسط فرحتهم ببداية العام الدراسي الجديد.

وقدّم وكيل الوزارة التهنئة والترحيب لجميع الأطفال ومشرفي رياض الأطفال وجميع العاملين بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد.

من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 م، بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتوفير مستلزمات الدراسة بها وتوزيع الكتب الدراسية على التلاميذ قبل بدء الدراسة.

ونبّه وكيل الوزارة مُشددًا بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتجهيز غرفة "عزل" بالمدرسة مجهزة في حالة حدوث أي شكوى صحية من أي طالب أو طالبة بالمدرسة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة نشر التوعية الصحية للطلاب بالمدارس، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع الوحدات الصحية التابعة والقريبة من المدرسة، مُشيرًا إلى ضرورة توعية الأهالي بالاهتمام بنظافة أبنائهم وتوفير أدوات نظافة خاصة بهم مثل "الصابون والكمامة والكحول"، بالإضافة إلى زجاجه مياه خاصة به مع توجيه المعلمين للطلاب بعدم المشاركة فيما بينهم في أدواتهم الشخصية.

جدير بالذكر أنّه في الصباح الباكر، انطلقت فعاليات اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من مدارس المحافظة، ومنها مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ومدرسة محمد رضا الابتدائية، ومدرسة التحرير الابتدائية، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال بالمدارس الابتدائية، كما تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة ودورات المياه، مشددًا بضرورة المحافظة على نظافتها جيدًا بشكل مستمر.