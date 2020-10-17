فرج عامر: الدولة تقدم كل الدعم للشباب من أجل القضاء على البطالة

ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن دعم مستثمري الصناعات الصغيرة يهدف إلى خلق بيئة عمل جديدة تتميز بالأفكار الشبابية.

القضاء على البطالة

وأوضح "عامر" في بيان صادر عنه، أن القيادة السياسية دائما تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعات ودعم الشباب وضخ أفكار جديدة تساهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن سوق الصناعات هو الحل الأمثل في الوقت الحالي للارتقاء بالاقتصاد المصري الذي يُعد الركيزة الأساسية للنهوض بالدولة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الدولة تعول كثيرًا على الشباب في هذا القطاع باعتبارهم هم مستقبل مصر، موضحًا أن الدولة تقدم كل الدعم للشباب من أجل القضاء على البطالة والعمل على خلق جيل جديد من رجال الصناعة في مصر.

وطالب "عامر" الشباب بضرورة مساندة الدولة والعمل على تحقيق خطة ورؤية مصر المستدامة 2030، في إطار البحث عن آلية لتقليل الصادرات ودعم الوارادت.

كراسات شروط 206 وحدات صناعية بالأقصر

وقررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.