16 مدرسة تحارب البطالة بفرص عمل للطلاب يوم تخرجهم

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أنّ جميع مدارس التعليم الفني جاهزة تماما لاستقبال الطلاب، ولا نية على الإطلاق لتأجيل الدراسة، موضحا أنّه يعمل على تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة التعليم الفني لمواكبة سوق العمل.

نائب الوزير للتعليم الفني: لدينا مشروع قانون لإنشاء هيئة مصرية تحت مسمى "إتقان" لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني

وقال مجاهد، لـ"الوطن"، إنّ الوزارة لديها مشروع قانون إنشاء هيئة مصرية تحت مسمى "إتقان"، لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، موضحا أنّ المشروع سيعمل على تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في التعليم الفني، من حيث الإعلاء بجودته لمواكبة سوق العمل، والتخديم على استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث يصبح التخصص التعليمي موازيا لوظيفة فعلية.

مجاهد: هيئة إتقان بداية لاستغناء مصر عن العمالة الأجنبية وتوديع طوابير البطالة

وأضاف مجاهد، أنّ تنفيذ مشروع هيئة "إتقان" بداية لاستغناء مصر عن العمالة الأجنبية وتوديع طوابير البطالة، لأننا سنعمل على توفير فرص عمل لجميع الطلاب الخريجين من مدارس التعليم الفني، لمواكبة سوق العمل، والنهوض بجميع الحرف الفنية.

تفاصيل 16 مدرسة فنية تم تجهيزهم لتوفير فرص عمل للطلاب الخرجين يوم تخرجهم، كما يلي:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها بـ"قويسنا المنوفية"، تخصصاتها "تركيبات كهربائية - تبريد وتكييف الهواء - تصنيع ميكانيكي".

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "القاهرة الجديدة القاهرة"، تخصصاتها "تشطيبات معمارية - تبريد وتكييف الهواء - كهرباء - شبكات صحية - تجارة - عمارة".

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

موقعها "مدينة بدر بالقاهرة"، وتخصصاتها ميكاترونيكس.

4- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "مدينة السلام بالقاهرة"، تخصصاتها "تكنولوجيا الميكانيكا - تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات".

5- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "حلوان القاهرة"، تخصصاتها "التبريد والتكييف - التركيبات الكهربائية - معدات كهربية - الإلكترونيات - تخصص الحاسبات - تجارة الأثاث - سباكة".

6- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "مدينة نصر القاهرة"، تخصصاتها إدارة تشغيل المطاعم.

7- مدرسة آي - تك للتكنولوجيا التطبيقية IBM

موقعها "الشروق القاهرة"، تخصصاتها الحسابات وتكنولوجيا المعلومات.

8- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "العبور القليوبية"، تخصصاتها صيانة كهربائية.

9- مدرسة الشهيد أحمد محمد عبدالله الكفراوي للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "ديرب نجم الشرقية"، تخصصاتها "تكنولوجيا الميكانيكا - تكنولوجيا الكهرباء".

10- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "الشرقية"، تخصصاتها الإنتاج الزراعي والحيواني.

11- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "العبور القليوبية"، تخصصاتها الصياغة والمشغولات الذهبية.

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "محافظة القاهرة الأسمرات تحيا مصر"، وتخصصاتها "التسويق - التوزيع - اللوجستيات".

13- مدرسة الشهيد عمرو حسنى للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "مدينة نصر بالقاهرة"، تخصصاتها "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات - الأنظمة الكهربائية".

14- مدرسة حليفة السلحدار للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "مصر الجديدة القاهرة"، تخصصاتها "تكنولوجيا المراقبة والإنذار - تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الفنون الرقمية".

15- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "محافظة بورسعيد"، وتخصصاتها تصنيع منتجات الألبان.

16- مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

موقعها "محافظة بورسعيد"، وتخصصاتها "تكنولوجيات - أجهزة الإضاءة - أجهزة الصوت - أجهزة التصوير - الخدع والمؤثرات الفنية - المكياج والتنكر والأقنعة - ديكور العروض الفنية - الآلات الموسيقية - فصيل الملابس والأزياء والأحذية - إدارة خشبة المسرح - الحرف اليدوية والمنتجات الورقية".