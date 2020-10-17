الأحد.. تصوير "سيرة حب" تلفزيونيا على مسرح البالون

نشر الفنان ناصرعبدالحفيظ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور التذكارية جمعت بينه وبين مجموعة من نجوم الفن والإعلام المصري من داخل كواليس العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب".

وخلال لقائه بالتلفزيون الرسمي برنامج تياترو، أعرب عبدالحفيظ عن سعادته باستمرار نجاح العرض للموسم الثالث، مشيرا إلى طموحه أن يقدم السيرة الذاتية للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، بعد ردود الأفعال المبهرة التي قوبل بها تجسيده لشخصية "الأبنودي".

وأضاف "إذا أردنا أن نكشف قوة الفن الناعمة ودعمها لبلدها في الانكسارات والانتصارات فما علينا سوى أن نتتبع مسيرة الأبنودي الحافلة، وإذا أردنا أن نكشف عن قوة الفن الناعمة في دعم قضايا العالم العربي فما علينا سوي أن نتتبع سيرة الأبنودي".

وأكمل: "الأحد المقبل سيتم تصوير العمل تلفزيونيا على خشبة مسرح البالون وسط الحضور الجماهيري المكثف، وسعادتي لا توصف خاصة وإنني قد قدمت على نفس الخشبة مسرحيات زي الفل وقطط الشارع للمخرج عادل عبده".

كما قدمت مسرحية "سيرة حب" وجوه جديدة في موسمها الأول على خشبة قاعة صلاح جاهين، خلال افتتاح مهرجان آفاق وهو العرض المقرر استئناف عروضه وجولاته بعد الانتهاء من الموسم الثالث من العرض المسرحي الذي يضم كوكبة من النجوم.

واحتوت الصور التي بثتها صفحات التواصل الاجتماعي للفنان ناصرعبدالحفيظ، على نخبه من أبرز ضيوف سيرة حب في عرض الأمس بينهم المخرج الكبير جمال عبدالحميد ونجم المكياج في الوطن العربي محمد عشوب والمخرج الكبير هشام جمعة والفنانين أحمد رفعت وسوزان نجم الدين ورزان مغربي ونرمين ماهر ونخبه من الوسط الفني والاعلامي.

مسرحية "سيرة حب" بطولة إيهاب فهمي، ومشاركة الفنانين مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، رحاب مطاوع، شيكوا، رشا سامي العدل، شريف عواد، عمرو أصلان، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، سيد، أحمد الشريف، إضاءة شريف البرعي، ديكور محمد المغربي، تأليف الكاتب أيمن الحكيم إخراج عادل عبده.