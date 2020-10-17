عطل بأحد الجرارات الأمريكية الجديدة.. والسكة الحديد: لسة ضمانه 3 سنوات

تعرض أحد الجرارات الأمريكية الجديدة رقم 2502 في السكة الحديد، خلال قطره للقطار رقم 163 القادم من أسوان إلى القاهرة لعطل، مما دفع هيئة السكة الحديد لتغييره بجرار آخر حتى يستكمل القطار رحلته.

وكشف المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة، أنَّ الجرارات الجديدة فترة ضمانها 3 سنوات، وعليه عند حدوث أي عارض بالجرار يتمّ الرجوع للشركة الأمريكية المصنعة لإصلاحه على نفقتها الكاملة، مشيراً إلى أنَّ الهيئة تعمل حالياً على تطوير وتحديث منظومة الجر للقضاء على الأعطال وحوادث القطارات.

لجنة مشتركة من السكة الحديد و"جنرال إلكتريك" المصنعة للجرارات الجديدة لمعرفة سبب العطل

وقال "عفيفي"، لـ"الوطن"، إنَّه تمّ تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة وشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية المصنعة للجرارات الجديدة لفحص هذا الجرار ومعرفة سبب العطل وإصلاحه بحيث لا يتكرر، موضحاً أنَّه تمّ توريد نحو 100 جرار أمريكي جديد حتى الأن، مؤكّداً أنَّ الجرارات الجديدة ستعمل على القضاء على تأشيرات قيام الرحلات.

وأشار "عفيفي"، إلى أنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتّا إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ونوه "عفيفي"، إلى أنَّ الهيئة تجري الصيانات الدورية للجرارات سواء القديمة أو الحديثة، وأيضًا عربات القطارلت، بصفة دورية قبل انطلاق الرحلات، لمنع حدوث أى أعطال أو حوادث للقطارات، لتوفير الحماية للركاب والعاملين، موضحاً أنَّ الهيئة عملت على توفير قطع الغيار اللازمة لمنع تعطل أي قطارات بسبب قطع الغيار، وعن العمل داخل ورش صيانة القطار يسير بصورة منتظمة وبشكل دوري لإصلاح لاصلاح جميع الأعطال المتواجدة بالقطارات.