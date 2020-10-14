أنواع وخطوات الاشتراك بهيئة السكة الحديد للطلاب

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، ويبدأ معه الطلاب في الاستعداد خاصة الذين يسكنون بمناطق بعيدة أو في الأرياف، ويستخدمون قطارات السكك الحديد كوسيلة مواصلات يومية.

وأعلنت هيئة السكة الحديد قواعد الاشتراكات بكل أنواعها بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك الشروط والمستندات المطلوبة لكل اشتراك.

وتقدم اشتراكات مقدمة للطلاب الخطوط الرئيسية والفرعية محدد به محطتي القيام والوصول ويستخرج من محل الإقامة حتى محل العمل أو المدرسة التي يدرس بها وتحدد قيمته بناء على المسافة.

وتستعرض "الوطن" أنواع وخطوات والمستندات المطلوبة للطلاب لاستخدامها خلال العام الدراسي الجديد، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أولا: أنواع اشتراكات الطلاب في هيئة السكك الحديد

الاشتراك الطولي

يستخرج للطلبة لمدة 9 أشهر ويجوز امتداده 3 أشهر أخرى ويسمح باستقلال القطارات العادية.

الاشتراكات على خطوط الضواحي

اشتراكات خطوط الضواحي هي ذات قيمته موحدة بصرف النظر عن مسافة الخط ومحل الإقامة والوصول وهذا النوع يستخرج فقط لخطي أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو شبين القناطر.

الاشتراكات الكيلو مترية

وهي اشتراكات تسمح باستقلال القطارات العادية ومسافتها من 2 إلى 3 آلاف كم وتستخرج لمدة 3 أشهر.

5 آلاف كم تستخرج لمدة 6 أشهر.

10 آلاف كم تستخرج لمدة 9 أشهر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات الطلاب

تصرف الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه بالدرجة الثانية المميزة بحد أقصى 400 كم، ويقوم طالب الاشتراك من خلال:

استيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك نموذج 256 المعدل ويصرف من مكاتب الاشتراكات.

تثبيت بالاستمارة صورة الطالب الشخصية بالمكان المحدد.

يتم اعتماد الصورة على النموذج بخاتم شعار الجمهورية.

يتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بخاتم المدرسة أو الجامعة من الخلف.

ويجب أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك.