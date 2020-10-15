بعد وصفه بـ"المغتصب".. أحمد فلوكس لـ سعد لمجرد: واحشني يامعلم

دعّم الفنان أحمد فلوكس، الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك بعد إلغاء إحدى حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في مصر، بعد رفض قطاع من الجمهور إقامة حفلِه، لتورطه في قضايا اغتصاب وتحرش، وظهور هاشتاج "لا للمغتصب".

وكتب أحمد فلوكس، عبر حسابه على موقع "الانستجرام"، موجهًا رسالة إلى سعد لمجرد، قائلًا: "حبيبي يا معلم.. واحشني وأراك قريبًا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك وناسك اللي بتحبك".

ومنذ أيام حذفت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد ظهور هاشتاج يصف "لمجرد" بـ"المغتصب".

عدد من قضايا الاغتصاب يواجهها سعد لمجرد في عدد من الدول، حيث أنه في يناير الماضي، أحاله القضاء الفرنسي، إلى غرفة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول، 21 عامًا، والتي اتهمته عام 2016 بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة، ووقتها دخل "لمجرد" السجن لعدة أشهر، على ذمة التحقيق، وأُفرج عنه بشكل مؤقت عام 2017، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وبعد واقعة لورا بريول، اتهم سعد لمجرد عام 2018، من قبل فتاة بمنطقة "سان تروبيه" بفرنسا، بالاعتداء الجنسي عليها واغتصابها، داخل غرفته بالفندق تحت تأثير المخدر.

وخرج محامي سعد لمجرد، مدافعًا عن الفنان المغربي وتأكيده أن العلاقة بين "لمجرد" والفتاة الفرنسية" كانت بالتراضي بين الطرفين، بعد أن تعرف الفنان على الفتاة بأحد الملاهي الليلية، وعرض عليها مرافقته إلى غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وذلك بعد أن أصدر قاضي الحريات بفرنسا، قرارًا بسجن سعد لمجرد، ورفض السراح المؤقت له، بعد دفعه كفالة مالية في تهمة اغتصاب أخرى.

ومن أشهر وقائع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إلى سعد لمجرد، اعتداؤه الجنسي على إحدى الفتيات بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 واغتصابها، ونجح في الهروب من أمريكا بعد دفع الكفالة، وصدور حكم ضده بالحبس 25 عامًا.