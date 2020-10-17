الأهلي يواجه الوداد في إياب نصف نهائي الأبطال باستاد القاهرة

تلقى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم، في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب "التاسعة بتوقيت القاهرة".

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