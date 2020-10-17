الأهلي يواجه الوداد في إياب نصف نهائي الأبطال باستاد القاهرة

الأهلي يواجه الوداد في إياب نصف نهائي الأبطال باستاد القاهرة
كتب:
أحمد فراج
01:31 م | السبت 17 أكتوبر 2020
الأهلى
تلقى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم، في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب "التاسعة بتوقيت القاهرة".
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