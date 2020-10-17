بالصور.. زحام للطلاب على أبواب كليات "الإسكندرية" في أول أيام الدراسة

شهدت أبواب كليات جامعة الإسكندرية بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية، اليوم السبت، في أول أيام الدراسة زحامًا ملحوظًا في عملية دخول الطلاب، وسط اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

ونفذت جامعة الإسكندرية عددًا من الإجراءات الاحترازية، بداية من ارتداء الكمامة للعاملين وأفراد الأمن والطلاب، ثم قياس درجة الحرارة أثناء عملية الدخول.

وقال الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تكاتف الجهود بجميع القطاعات الجامعية وتحقيق التكامل بينها مع بداية العام الدراسي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، موضحًا أنه تم توفير المطهرات وتوزيعها على جميع الكليات.

وأكد على الالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات عند استقبال الطلاب، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقًا للبروتوكولات المعمول بها من وزارة الصحة، لافتًا إلى تخصيص أماكن للعزل داخل كل كلية للفرز والعزل المؤقت لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإجراءات الاحترازية والطب الوقائي بالكلية.

وأشار إلى تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة، وإعلان الجداول الدراسية خلال اليوم الأول من الدراسة طبقًا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة، وتواجد الطلاب بالتناوب لتقليل الكثافات.

وأكد على أهمية تخصيص الفترة الأولى من العام الدراسي لاستكمال المقررات العلمية والعملية التى لم تستكمل خلال العام الماضي خلال فترة توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن المدن الجامعية ستستقبل هذا العام 2470 طالبًا وطالبة، وذلك بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة، والمدينة الجامعية طلبة بسابا باشا، وسموحة طالبات، وطالبات بالشاطبى، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن الأماكن التي سيتم توافرها عن تخلف بعض الطلاب عن التسكين، وقبول دفعة جديدة من الطلاب.