كسر المياه والقمامة يستقبلان طلاب مدرسة "الشهداء" بأسوان

اشتكى أولياء أمور، من انتشار القمامة أمام الباب الرئيسي لمدرسة مجمع الشهداء الإعدادية المشتركة بمنطقة المحمودية التابعة لحي جنوب مدينة أسوان.

كما اشتكوا أيضًا من وجود كسر في خط مياه أدى إلى طفح المياه حول المدرسة وإعاقة دخول الطلاب بأريحية وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

فى السياق ذاته، استقبلت اليوم 104 مدرسة بأسوان العام الدراسى الجديد، حيث أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان انتظام نحو 41 ألف و600 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس فى أول أيام الدراسة.

وقال إنه كلف جميع القيادات التعليمية بالنزول إلى المدارس ومتابعة فعاليات أول أيام الدراسة.

وأوضح "الفيومي"، أن هناك 18 مدرسة جديدة تم استلامها من هيئة الأبنية التعليمية ودخلت الخدمة مع العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة 23 مدرسة أخرى.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة، بجانب توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين، بالإضافة إلى زائرة صحية وغرفة للعزل، فضلاً عن تحقيق التباعد المطلوب داخل الفصول بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بكل فصل.

في سياق متصل قال الشيخ أحمد عبد الحميد مدير منطقة أسوان الأزهرية، إن الدراسة شهدت فى اليوم الأول انتظامًا وانضباطًا من كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد.

وذكر: "قمنا بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب داخل الفصول".

وشدد "عبدالحميد" على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على نظافة المعاهد ودورات المياه وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ماجاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، للتنسيق والمتابعة فيما يستجد من أوضاع مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

قال: "نؤكد لأولياء الأمور بأن أبنائهم أبناؤنا جميعًا وهدفنا الحفاظ عليهم ورعايتهم، والعمل على مصلحتهم".