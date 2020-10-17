أعلى شراء في "الأهلي".. سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-10-2020

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر الريال السعودي، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت وفق آخر تعاملات قبل السبت 17 أكتوبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.