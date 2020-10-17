المستشفى الجوي يستضيف خبير جراحة الغدد الدرقية بجامعة أمبريال في لندن

يستضيف المستشفي الجوي العام، الدكتور نبيل صمويل تولي خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع ابتداءً من 19 سبتمبر 2020، وفق ما ذكره عميد أ.ح تامر محمد محمود الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".