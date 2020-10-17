المستشفى الجوي يستضيف خبير جراحة الغدد الدرقية بجامعة أمبريال في لندن
في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل
كتب:
بسمة عبدالستار
02:06 م | السبت 17 أكتوبر 2020
القوات المسلحة
يستضيف المستشفي الجوي العام، الدكتور نبيل صمويل تولي خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل.
وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع ابتداءً من 19 سبتمبر 2020، وفق ما ذكره عميد أ.ح تامر محمد محمود الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".