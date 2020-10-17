وزيرة خارجية إسبانيا: مصر "الفردوس" بالنسبة ليّ.. لها مكانة في قلبي

أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، بحفاوة استقبالها خلال زيارتها الأولى لمصر، قائلة، "مصر لها مكانة خاصة في قلبي، حيث إنني عالمة آثار وبالنسبة لي هذا هو الفردوس وأتمنى أن أعود سريعا لكي أستمتع بما يتمتع به هذا البلد من تاريخ وحضارة".

نريد من خلال الحوار الوثيق أن ندعو لمؤتمر العام المقبل

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنها اجتمعت مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية وفريقه، حيث جرى تداول العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وهي جيدة ونتمنى أن تكون ممتازة ونعمل في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد، "نريد من خلال الحوار الوثيق أن ندعو العام المقبل لمؤتمر".

وتابعت: "تحدثتنا أيضا عن العمل المشترك بين كلا البلدين في مكافحة الإرهاب وتجارة البشر والشبكات التي تمارس هذا النظام الإجرامي، لأن هذا الموضوع يشغل كلا البلدين بقوة، وتحدثنا عن القيم والحقوق، وتبادلنا وجهات النظر، ونقلت لنظيري وزير الخارجية تقديري للعمل الذي تقوم به الحكومة والدولة في مجال تمكين المرأة وحرية الأديان وحماية البيئة وكلها مجالات هامة لإسبانيا".

أرانشا: سنكرم نهاد أبو القمصان.. عملت طوال حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان

وواصلت: "هناك قضايا تداولنها تتعلق بالمجال الدبلوماسي وتعهدنا في مواصل العمل في هذا المجال، وسأقوم هذا المساء بتكريم شخصية مصرية سيدة تعمل طوال حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وهي السيدة نهاد أبو القمصان التي سأقلدها تكريما تقديرا لعملها في هذا المجال".