سقوط 355 متهما شديدي الخطورة في مداهمات أمنية بـ5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، للقضاء على بؤر الجريمة وتجارة المخدرات، وتمكنت القوات من ضبط 355 متهما شديدي الخطورة من المسجلين، وتجار المخدرات، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرا إجرامية حصينة فى 5 محافظات.

وجرى استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 355 متهما، بحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري و26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و6 قطع سلاح أبيض، فضلا عن ضبط 25 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتم تنفيذ 3495 حكما قضائيا متنوعا، و376 قضية متنوعة أخرى.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

واستمرارا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالحد من انتشار الجريمة.

وقال مصدر أمني إنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فإن الحملات ستستمر على تلك البؤر حتى تطهيرها نهائيا من الجريمة، والعصابات المسلحة التى تستوطنها.

ولفت إلى أن خلال الشهر الماضي، تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة "السحر والجمال" بدائرتي محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها (1701 متهما بحوزتهم 82 قطعة سلاح ناري، 231 طلقة مختلفة الأعيرة، و117 قطعة سلاح أبيض.كما تم ضبط 74 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 18410 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 9 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم، 2336 قضية متنوعة، وضبط وفحص 11116 عنصرا إجراميا.