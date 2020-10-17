الكفن بدل لبس المدرسة.. مأساة غرق 3 أشقاء في ترعة بالإسماعيلية

أمنيات وأحلام كبيرة رسمها أيمن ونرمين، لأبنائهما الثلاثة اللذين دوت أصوات ضحكاتهم إلى خارج السيارة، أثناء توجههم لشراء الزي المدرسي وبعض المستلزمات، استعدادا للعام الدراسي الجديد، ورغم سيطرة روح الدعابة على حديث الأسرة، إلا أن كلمات الأب والأم كانت حماسية وتحفيزية، لحثهم على مواصلة التفوق والتميز، لكنهما لم يعلما أن رحلة أبنائهما قد كتب لها النهاية، وأن كارثة ستحل بهم بعد لحظات، حيث سقطت سيارتهم في ترعة سرابيوم بالقرب من كوبري أبو عرفية بالإسماعلية.

الكفن كان بديلًا لملابس المدرسة التى غرقت مع "عمار" و"سارة" و"سلمي" الذين تراوحت أعمارهم بين 4 إلى 12 سنة، حيث حاوطتهم رائحة الموت منذ سقوط السيارة الملاكي في الترعة.. مات الأطفال الثلاثة في الحال، بينما لحقت بالأب والأم إصابات بالغة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات لعدة ساعات.

الحادث المآساوي كشف عن مشاهد مبكية بعد إفاقة الزوجين على كابوس موت فلذات الأكباد الثلاثة، وبحسب مصادر أمنية كان الأب متماسكًا بعض الشيء، لكنه كان شارد الذهن، ربما كان يفكر في المشاهد القاسية التى مر بها لحظة سقوط سيارته في الترعة، ومعه أسرته كلها، ربما كان يلقى باللوم على نفسه بسبب اختلال عجلة القيادة في يديه.

حال الأم كان يصعب وصفة من كثرة البكاء والانهيار من هول الصدمة التى حلت بها وبأسرتها، صرخاتها كانت تخرج بصوت ممزوج بالحزن والحسرة، لا تردد سوى: "عايزة ولادي، فين عمار وسارة وسلمى؟ فين نور عنيا؟"، لكن للأسف لم تجد إجابة من أقاربها المحيطين بها سوى مبادلتها الحزن والدموع.

وفي مشهد يدمي القلوب، شيعت قرية سرابيوم في الإسماعلية جثامين الأطفال الثلاثة إلى مثواهم الأخير، وسط حضور عدد كبير من أقارب وعائلتي الأب والأم، الذين لم يتبق لهما كم أولادهما، إلا ذكريات بسيطة وأحلام مدمرة، ومشهد مؤلم، أثناء غرقهم أمام أعينهم بعد سقوط السيارة الخاصة بهم في الترعة.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود العزازى مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى يستقلها 5 أشخاص في ترعة السويس بالقرب من كوبري أبوعرفية بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ودلت تحريات المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة والد الأطفال مما أدى إلى سقوطها بالترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أطفال أشقاء، هم: "سارة" 10 أعوام، و"عمار" 12 عاما، و"سلمى" 4 أعوام، بينما تم إنقاذ الأم "نرمين محمد عبد المنعم" 33 عاما، والأب "أيمن سالم سيد" 40 عاما، مقيمون في قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وانتشلت جثامين الأشقاء الثلاثة والسيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة التي قررت التصريح بدفن الجثامين لعدم وجود شبهة جنائية.