مصرع 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم، بينهم 3 أطفال أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة في مركز البداري بمحافظة أسيوط

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة البداري بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بمدخل العقال القبلي دائرة المركز ووقوع وفيات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم ( 6582 ه‍ ن س) في ترعة بمدخل العقال القبلي بمركز البداري ووفاة مستقليها وجرى إخراجهم بواسطة قوات الدفاع المدنى والإنقاذ.

وأسفرعن الحادث وفاة "إيمان عبدالله فاروق" ٢٨ عامًا "ريهام محمود فوزي" ٧ سنوات، وشقيتها "راندا" ٥ سنوات، وشقيقتها "كرما" ٣ سنوات، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.