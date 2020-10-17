أحمد سلطان: الإخوان تحاول تشويه صورة منسي بعد فشلها في التسويق لعشماوي

علق الكاتب الصحفي أحمد سلطان على تطاول المقاول الهارب على الشهيد أحمد منسي ومساواته بالإرهابي هشام عشماوي، قائلًا إنَّ مثل هذه الأقاويل ليست جديدة على المقاول الهارب أو المنصات الدعائية للإخوان، حيث تسعى الجماعة خلال الفترة الماضية لضرب الثوابت الوطنية والإخلال بحالة الاستقرار الداخلي وتشويه رموز الوطن وإطلاق الأكاذيب سعيًا منها لتضليل الشعب والشارع بشكل عام.

وأضاف "سلطان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، أنَّ الإخوان الإرهابية أفلست من الناحية الإعلامية الفترة الماضية بشهادة المقاول الهارب نفسه، والذي قال إنَّ الإخوان وقنواتها فشلت في الحشد، مبينًا أنَّ الجماعة الإرهابية تحاول خلال الفترة الماضية إثارة أي مسألة والتكسب من ورائها، ردًا على وعي الشعب المصري وإعجابه بالعقيد الشهيد أحمد منسي، وعليه حاولت تشويه هذا النموذج ومقارنته بهشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين الإرهابي.

الإخوان حاولت الترويج لـ"عشماوي" كبطل.. لكن تفاجأت بإعجاب الشعب المصري بـ"منسي"

وأكّد أنَّ الجماعة الإرهابية خلال مارس الماضي قدمت "عشماوي" بصورة البطل، فقد نشر أحد المواقع الإلكترونية المرتبطة بفضائية الجزيرة القطرية مقالًا يمجد فيه ويعتبره بطلاً من أبطال الثورة "في المفهوم الإخواني"، ولكن هذا الفعل لاقى ردود فعل واسعة ومنتقدة في الداخل المصري ومن خارج البلاد، ما اضطر هذه القناة للاعتذار بشكل واضح.

ونوه الكاتب الصحفي إلى أنَّ الجماعة فشلت في تسويق نموذج "عشماوي" فلم يعد أمامها سوى ضرب نموذج القائد "منسي"، الذي صار أسطورة في أذهان الشباب، خاصة أنَّ هناك حالة شعور وطني بما يقدمه الجيش المصري في سيناء.