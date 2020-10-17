"عبدالغفار والخشت" يشهدان تجربة المنصة التعليمية الذكية بجامعة القاهرة

أجرت جامعة القاهرة، صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أول تجربة ناجحة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، للتعليم من خلال المنصة التعليمية الذكية التي أطلقها الدكتور الخشت مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، طبقا لخطة الجامعة المعلنة في عام 2017 للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث، في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل.

المنصة تضم أنظمة متكاملة للتعليم الذكي تتجاوز النظم التقليدية

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أعلن منذ أيام إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة Smart Cu، وأنظمتهما الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، وهو ما يعتبر تحديا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.

وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS.

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر أربعة عشر أسبوعًا تنتهي الخميس 21 يناير 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.