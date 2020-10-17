"التعليم": تعقيم الفصول عقب انتهاء اليوم الدراسي لمواجهة كورونا

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن العام الدراسي الجديد شهد حضور جميع التلاميذ بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية طبقًا لجداول الحضور المعمول بها بكل مدرسة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلق أي شكاوى خلال أول أيام العام الدراسي.

وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المدارس قامت بتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير دورات المياه، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، لافتاً إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير الفصول الدراسية عقب انتهاء اليوم الدراسي للوقاية من كورونا، موضحاً أن الوضع الصحي بالمدارس مطمئن للغاية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ هناك تقارير يوميًا سيتم تنفيذها من داخل المدارس للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أنَّ الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، مضيفاً أنَّ جميع التلاميذ ملتزمون تماماً بالتباعد الاجتماعي داخل الفصول الدراسية.

ونوه "حجازي" بأنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ستعمل على مدار اليوم الدراسي من بدايته لنهايته، لرصد ما يحدث واتخاذ قرارات بديلة حال حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس.

ومن جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن اليوم الدراسي الأول بالمدارس مر بسلام، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.