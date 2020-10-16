أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات في نهاية التعاملات.. وعيار 24 بـ949 جنيها

سجلت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، الموافق 16 أكتوبر، بمحال الصاغة، ارتفاعا طفيفا بمقدار 4 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المالية 830 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبًا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال الأشهر الماضية، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب المختلفة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، بمقدار 4 جنيهات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 946 و949 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 828 و830 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح بين 710 و711 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و640 جنيهًا.