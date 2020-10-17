صور .. أهالي الأسمرات يتجاوبون مع حملة "طرق الأبواب" لمكافحة الإدمان

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ حملة طرق الأبواب، لتوعية الأسر بحي الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بمشاركة كوادر تطوعية من أهالي الحي، بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعي الصندوق.

وصرحت "القباج"، إنه يجرى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعي بين قاطني حى الأسمرات، خاصة الشباب والمراهقين، وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وذكرت الوزيرة، أن هذه التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة.

واستفاد من هذه الخدمة 6066 أسرة حتى الآن بمتوسط 5 أفراد في كل أسرة، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع الأفراد من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً يوميًا، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مبادرة الصندوق بحي الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وذكر أن المبادرة لاقت تجاوباً كبيراً من جانب الأهالي، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات.

وأضاف "عثمان"، أن عيادة الصندوق بحي الأسمرات تواصل استقبال الأهالي خاصة الشباب والمراهقين لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، لافتًا الى أن 122 شابًا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان، وتم احالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانًا وفي سرية تامة.