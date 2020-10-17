حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الدلو بالانطوائية، ما يمنحهم مظهر البرود والانزواء عن المحيطين بهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك وتمنحك أحباب يقفون بجانبك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل جمال إسماعيل، ويوافق تاريخ ميلاده 20 فبراير.