حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن برج القوس بأن لديه لسانا سليطا يصيب دائما كما يصيب السهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، واعتنِ اليوم بصحتك واعمل في سرية وكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.