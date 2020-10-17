حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج الجدي بأن لديها قدرة على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، كم أنها تمتلك حسا عاليا في المسؤولية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.