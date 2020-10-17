محافظ أسيوط يشارك بإطلاق مرحلة ثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

شارك محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، اليوم السبت، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باستثمارات 9.6 مليار جنيه، والتي تستهدف 375 تجمعاً ريفياً في 14 محافظة، معظمها في صعيد مصر.

وتضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعةً 315 قرية، بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية، ومن المخطط إنهاء العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة، والبالغ عددها 1000 قرية، بنهاية العام المالي 2023 / 2024.

وشارك "سعد" في ورشة العمل التي عقدها وزير التنمية المحلية، في محافظة الأقصر، اليوم السبت، بحضور 7 محافظين، وعدد من نواب المحافظين، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، خلال كلمته، إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعاً في المرحلة الثانية بعدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، مضيفاً أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية في عام 2019، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتستهدف 1000 تجمع ريفي، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وأضاف أن المبادرة انطلقت فى عام 2019 / 2020 بنحو 143 تجمعاً ريفياً، بتكلفة 3.7 مليار جنيه.

وأوضح "شعراوي"، خلال ورشة العمل، أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة، بحوالي 900 مليون جنيه، تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية، وتحسين خدمات الري والصرف الزراعي، وإنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية، وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقرى، التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.

وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية، أكد وزير التنمية المحلية أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجاً داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات، والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيمة حوالي 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الأخرى بالدولة في قطاعات مختلفة.

وقال الوزير أنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية، من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية، لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك حوالي 10 ألاف مواطن بالتجمعات الريفية البالغ عددها 375 تجمعاً، شاركوا في جلسات التخطيط، لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.

ومن جانبه، استعرض محافظ أسيوط مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والتي تم تنفيذها في 60 قرية، وشملت كافة القطاعات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها مع نهاية ديسمبر 2020، على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية جديدة.

وأكد المحافظ تقديم كافة الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق التشارك والتنسيق بين كافة القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع، من خلال اللجان المشكلة لذلك، مع تفعيل المتابعة المستمرة لتلك المشروعات، فضلاً عن الجولات الميدانية للوقوف على تنفيذ الأعمال وفقاً للمخططات الزمنية.

وتم خلال الورشة عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث تم تنفيذ حوالي 490 مشروعاً، من إجمالي 625 مشروعاً بالمرحلة الاولى، وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية، ومن المتوقع إنهاء باقي المشروعات تباعاً قبل 30 ديسمبر 2020.