وثائقي يكشف محاولة المخابرات التركية التسلل للمؤسسات الأمنية الألمانية

كشف الفيلم الوثائقي "وكر الذئاب"، الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، محاولة المخابرات التركية التسلل إلى المؤسسات الأمنية الألمانية.

وأشار الفيلم الوثائقي، إلى أنَّه بحسب تقرير للبرلمان الألماني "البوندستاج" فإن تركيا حاولت التسلل للمكتب الاتحادي لحماية الدستور المخابراتي الألمانية عن طريق الوظائف التي يتمّ الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنَّه في الـ5 سنوات الماضية كان هناك 9 إعلانات وظائف عامة والتي تتطلب مهارات اللغة التركية.

وقال إريش شميدت إينبوم، خبير الاستخبارات الألماني، إنَّ المخابرات التركية حاولت مؤخرًا الدخول والتسلل للمؤسسات الأمنية الألمانية للحصول على معلومات عن طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا، من خلال تجنيد المترجمين الأتراك الذين يعملون لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء لمعرفة أسباب التقدم لطلب اللجوء.

وأضاف "إينبوم" أنَّه قبل 3 سنوات عندما أجرى مكتب حماية الدستور الألماني بالاستعلام والتحري الأمني عن المتقدمين لشغل وظائف معلن عنها، تمّ اكتشاف عدد من المتقدمين يعملون لصالح المخابرات التركية كعملاء مزودجين وهي محاولة لزرع عملاء أتراك داخل هيئة حماية الدستور أو المخابرات.