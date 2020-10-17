حفيد محمود ياسين يدشن صفحة بـ"فيس بوك" صدقة جارية على روحه

دشن حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "صدقة جارية على روح الفنان محمود ياسين".

ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، وتم تشييع جثمانه يوم الخميس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ووري جسده الثرى بمقابر الأسرة على طريق الفيوم.

ونشرت الصفحة مجموعة صور للفنان محمود ياسين، مصحوبة بدعاء المتوفى "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه، و ارْحمْهُ، وعافِهِ، و اعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، و الْبرَدِ، و نَقِّه منَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَارِه، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ، و زَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار".

وأقيم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، مساء أمس الجمعة، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.

واستقبل المعزين كل من السيناريست عمرو محمود ياسين والفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا محمود ياسين.

وعقب انتهاء مراسم العزاء الذي حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، دخل السيناريست عمرو محمود ياسين، في نوبة بكاء حادة أثناء قراءة الفاتحة عقب انتهاء عزاء والده.

وخلال العزاء طالبت الفنانة المعتزلة شهيرة وابنتها رانيا محمود ياسين، اللتان ظهرتا بارتداءهما "الكمامة والفيس شيلد"، المعزين الذين توافدوا على سرادق العزاء، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تقديم واجب العزاء، كما تم توزيع الكمامات على كافة المعزين، وتوفير زجاجات الكحول.

وعن وصية الفنان محمود ياسين التي تركها لأبناءه قبل رحيله، قال نجله عمرو محمود ياسين، إنها ليست وصية بالمعنى المعروف "لا توجد وصية بالمعنى المفهوم على فراش الموت، ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير من والدي، ودائمًا كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزءًا من الأسرة تخلص من مشاعرك، فالإخلاص كان مفتاح نجاحه في حياته كلها".