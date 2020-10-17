فيصل ندا: محمود ياسين عمره ما حقد أو تكبر على حد

قال الكاتب فيصل ندا، صديق الفنان الراحل محمود ياسين، مدة 25 عاما، إنه دائما ما كان يسعد بتفوق الفنان الراحل في كل أعماله، وكان دائما ما يشاركه سعادته بنجاح إي من الأعمال الدرامية التي ظهر فيها، كما نجح في تقديم أعمال درامية لكل من كمال الشناوي ومحمود ياسين، ولم يعارضه على ذلك أحد: "محمود مكنش بياخد في أيدي غلوة، وكان بيثق فيا ثقة عمياء".

وأضاف "ندا"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه نجح في إقناع "ياسين" بتغيير دور "الفتي الحبيب" بالأدوار الدرامية، وظهر في مختلف الأعمال الدرامية فيما بعد ونجح في "تغيير جلده"، موضحا أن آخر مرة التقاه كانت عام 2015 في مهرجان الإسكندرية أثناء حضوره حفل تكريم الفنان الراحل، وعندما صعد إلى المسرح فوجئ بتصفيق الجمهور له بشكل كبير: "بكي وهو على المسرح، وقالي تاني يوم أنا مكنتش متخيل أني سبت أثر في نفوس الناس كده".

وأكد "ندا"، أن "ياسين" لم يذكر أيا من الفنانين بالسوء، ولم يقم أيضا بإحداث ضجة في السهرات أو تكبر على أحد: "كان بيبقي عليه زحام كبير في أي مكان بيروحه، ودايما كان بيقابل الناس بابتسامة حلوة، وعمري ما حسيت بالغرور فيه، وعمره ما شال حقد جواه أو كره حد"، مشيرا إلى أنه كان يعشق كثيرا دوره في فيلم "الوفاء العظيم"، حيث ظهر في نهاية تصوير الفيلم برجل مقطوعه ونجح في إقناع حبيبته أن تتركه، وأبكي كل من كان يعمل في تصوير العمل وبطلة العمل نفسها.

وتابع: "شهيرة مرات محمود ياسين أمرأة عظيمة وكانت تدفعه للنجاح، وكان يحترمها كثيرا ويعشقها، ودائما ما كان يهاتفها أثناء جلساته مع زملائه، وكانت تغير عليه بشكل شديد، ووقفت بجانبه في كل أوقاته ومحنه، ولما كنت بعزيها قالتلي شوفت يا فيصل سابني ومشي".