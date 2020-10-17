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تطبيق أردوغان للإبلاغ عن المعارضين.. أحد الموالين أرشد عن 300 شخص

كتب:

محمد عزالدين
05:48 م | السبت 17 أكتوبر 2020
الرئيس التركي رجب أردوغان

الرئيس التركي رجب أردوغان

كشف الفيلم الوثائقي "وكر الذئاب"، الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، عن تفاصيل تطبيق يستخدمه مناصرو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإبلاغ عن المعارضين الأتراك.

وأوضح الوثائقي أن التطبيق يمكن تنزيله مجانا على الهواتف، كما أنه يتيح لمستخدميه الإبلاغ عن الأشخاص في العالم إلى السلطات التركية، ويحتوي على مكان مخصص يمكن فيه إدخال التفاصيل الشخصية للمبلغ عن المخالفات يتضمن سبب الإبلاغ وعنوان وتفاصيل الاتصال الخاصة بالشخص المبلغ عنه.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح أيضا إضافة الصور والمستندات، ولن يكتشف الشخص المبلغ عنه الشكوى ضده إلا إذا سافر لتركيا، حيث يتم إلقاء القبض عليه في المطارات التركية، وفي عام 2017 كشف أحد الاشخاص الموالين لأردوغان أنه أبلغ عما يقرب من 100 معارض في شمال الراين.

وأوضح الوثائقي أن تقرير هيئة حماية الدستور الألماني سلط الضوء على تقرير من القناة الأولى الألمانية في 2018، يوضح مقتطفا من خطاب أردوغان والذي قال فيه إنه يسلط الضوء على اهتمام تركيا للحصول على معلومات عن أعضاء المعارضة.

وقال حسين خضير، عضو برلمان مدينة هيدنهاوزن بولاية شمال الراين، إن الأجهزة الأمنية التركية تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في نشاطاتهم وتتبعهم ولا سيما تطبيق المحمول والذي يتم تحميله مجانا، كما أن هناك برنامجا آخر من خلاله يستطيع أي شخص أن يصور ويرفع عليه دعوى في تركيا، وكل هذه المعلومات والبيانات والصور يتم إرسالها عبر هذا البرنامج للأجهزة الامنية التركية، والأخطر هي التعليقات الموجودة أسفل البرنامج، حيث أبدى شخص فخره برفع 300 دعوى ضد معارضي النظام التركي.

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