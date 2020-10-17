غرف عزل بكليات جامعة المنيا لفحص حالات الاشتباه بـ"كورونا"

أعلنت جامعة المنيا، اليوم السبت، عن تطبيق خطة إجرائية وقائية متكاملة، للحفاظ على المترددين على الحرم الجامعي، في ظل استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، وذلك بدايةً من الدخول عبر البوابات الرئيسية، حتى مغادرة الحرم الجامعي.

وشملت الضوابط، التي أعلنتها الجامعة، ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد التي أقرتها الجامعة لكل طالب، طبقاً للجداول التي تم إعلانها، لمنع تكدس الطلاب على البوابات أو داخل القاعات الدراسية، مع التشديد على مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات البينية خلال المحاضرات، والمداومة على غسل الأيدي بشكل مستمر.

كما تضمنت التنبيه على تجنب ملامسة الأسطح والأبواب، والالتزام بالنظافة العامة، وعدم استخدام الكمامة لأكثر من مرة، وفي حال شعور أي طالب بالأعراض المشابهة لفيروس "كورونا"، عليه سرعة التوجه مباشرة إلى الإدارة الصحية بكليته، حيث يتم توجيهه إلى غرف العزل التي تم تجهيزها بكل كلية، للخضوع للفحص، للتأكد من عدم إصابته بالفيروس المستجد.

واستقبل رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، طلاب الجامعة الجُدد والقدامى، في اليوم الأول من الدراسة الجامعية بكلياتها الـ20، بالأعلام والكتيبات الإرشادية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الجامعة تنفيذاً لخطتها لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب، في ظل تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وإلزام الطلاب بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، وقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية، والدخول من بوابات التعقيم الذاتي.

وأكد رئيس الجامعة، خلال استقباله للطلاب، أن العام الدراسي الجديد يحمل طابعاً خاصاً هذا العام، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس "كورونا"، وتطبيق نمط التعليم الهجين كأسلوب للدراسة، لتحقيق أقصى درجات النجاح للعملية التعليمية، كما شهد رئيس جامعة المنيا عملية تسكين الطلاب داخل مدن الحرم الجامعي وخارجه، للاطمئنان على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.

وفيما يخص سكن الطلاب، فقد وضعت الجامعة كذلك الضوابط المنظمة له، منها اقتصار تسكين فردين في كل غرفة، وتوزيع الوجبات المغلفة على الطلاب بمقار إقامتهم، تحقيقاً للتباعد ومنعاً لأي تجمعات، وضرورة الالتزام بالنظافة داخل الغرف، والحرص على الاحتفاظ بمسافات التباعد، وعدم تبادل المتعلقات الشخصية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتبها بالكليات أعدت مكاتب لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالبوابات الرئيسية وبالكليات، لتوجيه الطلاب وتعريفهم بجامعتهم، والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها لطلابها، وآليات التعليم الهجين الجديد.

كما جرى توعية الطلاب بضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، التي تعمل على تنمية مهاراتهم الجسدية والفكرية والعقلية والقدرات الابتكارية، بالإضافة إلى دعوة الطلاب، من ذوي القدرات الخاصة، للمشاركة في الأنشطة الطلابية، والتي سيتم تنفيذها هذا العام بآليات جديدة، تضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، دون الإخلال بأهمية النشاط الطلابي وممارسته.