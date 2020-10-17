مع بدء الدراسة.. تطعيمات ضد الدفتيريا والتيتانوس بمدارس المنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:50 م | السبت 17 أكتوبر 2020
تطعيمات
جرعة ضد الالتهاب السحائي AC، وأخرى منشطة من طعم الثنائي (D.T) تقي التلاميذ من مرضي الدفتيريا والتيتانوس.. هذا ما أعلنته مديرية الصحة بالمنيا استعدادًا لإجراء حملة تطعيم بجميع مدارس المحافظة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن تلك التطعيمات تأتي تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وحرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس.
من جانبه أوضح الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات، أنه يتم الاستعداد لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي AC (لتلاميذ الصف الأول للحضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي)، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الصحة المدرسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من أجل متابعة عملية تطعيم الأطفال المستهدفين، مشيرًا إلى أنه يتم تكثيف الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وتوفير القوى البشرية اللازمة وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالتطعيم وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين بالتطعيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن في وقت سابق عن الانتهاء من إنشاء 58 مدرسة، لتصبح جاهزة لدخول الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2020/2021، منها 18 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ 6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصل، وبتكلفة تصل الى 289 مليون جنية، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.