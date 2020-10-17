مع بدء الدراسة.. تطعيمات ضد الدفتيريا والتيتانوس بمدارس المنيا

جرعة ضد الالتهاب السحائي AC، وأخرى منشطة من طعم الثنائي (D.T) تقي التلاميذ من مرضي الدفتيريا والتيتانوس.. هذا ما أعلنته مديرية الصحة بالمنيا استعدادًا لإجراء حملة تطعيم بجميع مدارس المحافظة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن تلك التطعيمات تأتي تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وحرصًا من وزارة الصحة على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس.

من جانبه أوضح الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات، أنه يتم الاستعداد لتطعيم طلاب المدارس بطعم الالتهاب السحائي AC (لتلاميذ الصف الأول للحضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي)، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الصحة المدرسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من أجل متابعة عملية تطعيم الأطفال المستهدفين، مشيرًا إلى أنه يتم تكثيف الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وتوفير القوى البشرية اللازمة وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالتطعيم وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين بالتطعيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن في وقت سابق عن الانتهاء من إنشاء 58 مدرسة، لتصبح جاهزة لدخول الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2020/2021، منها 18 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ 6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصل، وبتكلفة تصل الى 289 مليون جنية، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.