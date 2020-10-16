تركيب 1100 قطعة موفرة للمياه بالمدارس والمصالح الحكومية في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، اليوم الجمعة، عن تركيب 1100 قطعة موفرة للمياه بالمصالح الحكومية والمدارس.

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم تركيب عدد من القطع بديوان عام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وعدد من المدارس والمطاحن والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كما تم عمل بروتوكول بين الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية لتغطية كل المساجد والكنائس الأهلية بالقطع الموفرة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن هذه الخطة تأتي بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بضرورة تركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية والمدارس.

أوضح "الشهاوي" أن إدارة التوعية بالشركة وإدارة الاستثمار، نفذت ورش عمل بمركز التدريب حضره ممثلون عن الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومديرية التنظيم والإدارة والإصلاح الزراعي والشئون الاجتماعية، وذلك لشرح أهمية تركيب القطع الموفرة حيث أنها تعمل علي توفير أكثر من 60% من المياه المستخدمة، وعرض العاملون بشئون المقر شرحا عمليا لتوضيح كيفية عمل هذه القطع والأنواع المستخدمة، منوها بأن الشركة مستمرة في التنسيق مع كافة الهيئات والمصالح داخل المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتركيب هذه القطع لترشيد المياه.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعلنت في وقت سابق، عن توفير 1000 لتر كلور وحوالى 2000 أدوات نظافة لعدد 210 مدارس داخل 3 مراكز بالمحافظة، هي: سمالوط، أبوقرقاص، المنيا، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهذه الأدوات التى تم توفيرها تأتي ضمن برنامج التوعية العامة والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والذى يستهدف توعية 180 ألف طالب بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة ويشمل مراكز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص كمرحلة أولى.