بالأسماء.. 32 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بالدائرة الأولى في المنيا

يتنافس 32 مرشحًا، بينهم 5 يمثلون 3 أحزاب سياسية هي "مستقبل وطن، حماة الوطن، المحافظين" على 3 مقاعد بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الدائرة الأولى بمحافظة المنيا والتي تضم مدينة وقرى المنيا والمنيا الجديدة.

ودفع مستقبل وطن بـ3 مرشحين لخوض الانتخابات، وهم عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان وشهرته العمدة عثمان (نائب حالي)، وأشرف أحمد عبد العزيز حساني وشهرته أشرف عبد العزيز الأحمداوي، وعلي فهمي إسماعيل محمد بدوي وشهرته علي بدوي.

في حين دفع "حماة الوطن" بمرشح واحد هو عواد عقيلة محمد شبيب وشهرته العمدة عواد.

أما حزب المحافظين فدفع بمرشح واحد أيضًا هو "محمد طه غريب إبراهيم".

ويخوض المعركة 27 مستقلًا، هم عمر خليفة زيدان بدوي الشهير بـ"عمر المطيري"، هشام جابر أحمد أبو بكر، شهرته "هشام بشر"، حسين سيد محمود محمد شهرته "حسين أبوغراره"، سيد عبد الوهاب عبد الهادي علي شهرته "سيد أبو بريدعه" (نائب حالي)، مصطفي فتحي سيد يونس وشهرته "مصطفي فتحي يونس"، أحمد حسين علي حسين وشهرته "أحمد حسين الصياد"، محمد أحمد إبراهيم محمد، حسن محمد درويش حسن وشهرته "حسن درويش"، رفاعي طه أحمد محمد وشهرته الدكتور رفاعي الريحاني، حمادة سليم يوسف إبراهيم مستقل، أندرو سامي محروس سليمان وشهرته "أندور أبو بلاطس".

كذلك شريف مصطفي جمعة ميهوب وشهرته "شريف ميهوب"، كرم حسن محمد حسن وشهرته "كرم الحفيان" (نائب سابق)، رباب نصر عبد الكافي موسي وشهرتها "رباب نصر الشاهد"، عصام محمد عبد الحميد عبد الكافي وشهرته "عصام عبد الكافي"، محمد أمين سنوسي أمين وشهرته "محمد سنوسي" أحمد محمد عز العرب محمد وشهرته "أحمد عز العرب"، النميري محمد حسين عبد الرحمن وشهرته "حسام بشر" صباح محمد عبد الحليم إبراهيم وشهرتها "صباح محمد الريس" عبد الرحمن محمد سيد كامل وشهرته "أيمن الشناوي"، أحمد خيري محمد مرزوق وشهرته "أحمد خيري مرزوق"، أبو العلا خلف عبد العزيز متولي، وشهرته "العمدة أبو العلا"، أحمد أبو غنيمة عبد الغني، وشهرته الدكتور أحمد أبو غنيمة (خاض انتخابات الشيوخ الأخيرة).

وأشرف جمال شحاتة مرسي وشهرته "العميد أشرف جمال" (نائب حالي)، أحمد خلف أبو العلا عبد الرحمن وشهرته "أحمد أبو حبيب"، محمد أحمد بدوي سالم وشهرته "محمد بدوي".