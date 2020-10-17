وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع 2020"

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع- 2020" بالذخيرة الحية، التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، التي تستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت المرحلة، بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة، وملخص الأعمال السابقة، والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم، بمعاونةعناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة، لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم.

وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم، واختراق الدفاعات المعادية، والاشتباك معها وتدميرها، بتناغم كامل بين كل عناصر تشكيل المعركة.

وأظهرت المرحلة، المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة المركزية العسكرية في كل الأعمال التى توكل إليهم، مقدما لهم التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته الصلبة التي لا تعرف المستحيل.

القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي

وفى نهاية المرحلة، ناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القوات المشاركة بالمناورة فى أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة، أثناء تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء سير أعمال القتال.

واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات لدارسي الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين، التي أجاب عليها مخططوا ومنفذوا المناورة بالشكل الأمثل، ووفقا لما آلت إليه أحدث الأساليب العلمية في مسارح العمليات العسكرية العالمية.

وأكد الفريق أول محمد زكي، أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة، والدفاع عن أمن مصر القومى، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف، وقادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.

ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة، يؤكدون دائما التزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائما، حصنا منيعا لشعب مصر العظيم، ودرعا قويا للوطن، بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب.

حضر المرحلة الرئيسية عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.